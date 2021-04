Igor il Russo a processo. Agguato con piastrelle taglianti a guardie carcerarie (Di lunedì 12 aprile 2021) Igor “il Russo” ha tentato di ferire un funzionario della prigione castigliana di Duenas colpendolo con due piastrelle prese dal bagno della sua cella e ha mandato in ospedale 5 operatori carcerari, per cercare di evitare d’essere trasferito nel carcere aragonese dove oggi inizia il processo per il triplice omicidio commesso in Spagna nel dicembre 2017. Norbert Feher, 40 anni, conosciuto in Italia come “Igor il Russo”, è stato condannato all’ergastolo per due omicidi commessi nelle province di Bologna e di Ferrara. Cinque operatori carcerari sono stati trasferiti all’ospedale con lesioni di vario grado. Feher aveva detto agli agenti che “avrebbe portato via” chiunque fosse entrato nella sua cella. Sembra che stesse già minacciando da diversi giorni di uccidere chiunque fosse entrato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021)“il” ha tentato di ferire un funzionario della prigione castigliana di Duenas colpendolo con dueprese dal bagno della sua cella e ha mandato in ospedale 5 operatori carcerari, per cercare di evitare d’essere trasferito nel carcere aragonese dove oggi inizia ilper il triplice omicidio commesso in Spagna nel dicembre 2017. Norbert Feher, 40 anni, conosciuto in Italia come “il”, è stato condannato all’ergastolo per due omicidi commessi nelle province di Bologna e di Ferrara. Cinque operatori carcerari sono stati trasferiti all’ospedale con lesioni di vario grado. Feher aveva detto agli agenti che “avrebbe portato via” chiunque fosse entrato nella sua cella. Sembra che stesse già minacciando da diversi giorni di uccidere chiunque fosse entrato ...

