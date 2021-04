Giulia Salemi | la verità sul rapporto con Ariadna e la mamma di Pretelli

Advertising

domenicalive : ?? Giulia Salemi diventa conduttrice! Su @MediasetPlay dal 16 aprile il suo nuovo programma, Salotto Salemi! ? Ne pa… - domenicalive : Va tutto a gonfie vele tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia #Prelemi è sempre super solida! Ne parliam… - domenicalive : Bellissimi e innamoratissimi, Giulia Salemi parla del suo Pierpaolo Pretelli (e guardate che sguardo! ?)… - BonomoPaola : @c_giulia9 Mara perché non inviti I PRELEMI? cioè Pierpaolopretelliofficial e Giulia Salemi, tanto ne avrai sent… - giada90712711 : RT @heyouitsale: Dimmi che sei felice senza dirmi che sei felice tutorial by Giulia Salemi. ??? Meravigliosa tu e il tuo sorriso che illumi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

L'ospitata a Domenica Live diè stata davvero proficua dal punto di vista del gossip più accanito: soprattutto per chi intende scoprire tutta la verità su Pierpaolo Pretelli. Su quel fronte niente di nuovo, il loro ...Stefania Orlando eal GF Vip 5 sembravano aver stretto una grande amicizia, ma dopo qualche settimana le due ex gieffine si sono trovate a litigare pesantemente. Oggi, dopo un periodo di rottura , fra loro ...che ogni mercoledì alle 20.45 è visibile su Mediaset Play (il primo episodio ha visto la presenza di Giulia Salemi). Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione ...Non tutti credevano ala relazione tra i Prelemi, invece il loro rapporto procede nel migliore dei modi e Giulia ha finalmente conosciuto i genitori di Pierpaolo. Quindi penso che sia una bellissima pa ...