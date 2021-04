Fdi | De Priamo | Raggi non conosce città che governa

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Che la sindaca grillina nonsse le periferie romane era da tempo chiaro a tutti i cittadini, visto come le ha ridotte dopo i 5 anni di pessima amministrazione. Ma che addirittura scambiasse l’Anfiteatro Flavio con l’Arena di Nimes e’ una figuraccia storica. La, oltre a non saperre Roma dimostra anche di nonrla. Cara Virginia, ma se il Colosseo che e’ il monumento piu’ popolare al mondo per te e’ in Francia, dove sta Ottavia?”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea De, capogruppo di Fdi in Campidoglio.

In serata l'Assemblea ha approvato con 21 sì e 19 no la mozione a firma del capogruppo diAndrea Dee dello stesso presidente De Vito che su Facebook rivendica questo risultato esortando "...'E' per questo che ho sottoscritto la mozione del consigliere Andrea De) con la quale si chiede di votare contro la riattivazione delle ZTL in centro storico. Se non verrà ignorata, la ...Il voto di domani, con l'Assemblea capitolina chiamata a votare sulla mozione di sfiducia al vicesindaco Pietro Calabrese, è rischioso per Virginia Raggi. Perché ai Sì delle opposizioni, dal Partito ...Il primo aprile De Vito aveva dichiarato di aver “ sottoscritto la mozione presentata in Assemblea Capitolina dal consigliere di FdI, Andrea De Priamo, nella quale viene chiesto di prorogare ...