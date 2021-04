Covid | una terapia per la perdita di olfatto e gusto

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 12 aprile 2021) Arriva unapromettente per il recupero dinei pazientiche, una volta guariti, non hanno però recuperato naturalmente le funzioni In molti pazienti il-19 causa ladi. E dopo la guarigione uno su dieci continua a non sentire odori e sapori. Soffrire di anosmia (deficit di… L'articolo Corriere Nazionale.