Covid | a Bari stop comunioni e cresime fino a ' zona gialla'

(Di lunedì 12 aprile 2021) "Sino a quando la Regione Puglia non sarà dichiarata "" non si terranno "le celebrazioni dei sacramenti dell'iniziazione cristiana (prima Confessione, Eucaristia e Confermazione), ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Bari In Puglia rilevati altri 1.359 casi e 15 decessi - marysole77 : RT @Borderline_24: #Bari Vecchia, locali chiusi e senza il controllo dei #Ristoratori: “In azione bande di ragazzini” - Telebari : Emergenza Covid, l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto: “Stop a comunioni e cresime fino a zona gialla” - #Bari #Notizie… - Sudestonlineit : Vaccinazioni covid 19, tutti i centri vaccinali e gli orari della Provincia di Bari - corrmezzogiorno : #Bari Isole Covid-free, in Puglia rivolta del turismo: «Perché noi no?» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bari

Agenzia ANSA

Lo ha deciso l'Arcidiocesi di- Bitonto, "a causa dell'incremento della diffusione del virus" ... Con riferimento ai funerali, quelli persaranno "celebrati con il solo rito delle esequie non ......è quello di incoraggiare e sostenere tutti i lavoratori che sono alle prese con l'emergenza- ... Dopo Roma, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Matera, Brindisi,e Campobasso il viaggio lungo ...Il principe Harry è arrivato a Londra per il funerale del nonno Filippo. Cronaca - Sarà in quarantena fino al giorno delle esequie, sabato 17 aprile ...Sospesa l’anno scorso per il Covid, è stata riproposta quest’anno in modalità ... Sono start-up e Pmi innovative e che operano nelle province di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Bat e si occupano di ...