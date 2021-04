Chiellini, 529 gare in maglia Juve. De Ligt o Demiral il futuro erede? (Di lunedì 12 aprile 2021) Chissà che effetto fa vedersi nella storia della Juventus da lassù, dall'Olimpo bianconero. Con la presenza da titolare contro il Genoa, Giorgio Chiellini ha toccato infatti quota 529 partite ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 aprile 2021) Chissà che effetto fa vedersi nella storia dellantus da lassù, dall'Olimpo bianconero. Con la presenza da titolare contro il Genoa, Giorgioha toccato infatti quota 529 partite ...

Advertising

misorecordsuk : Chiellini, 529 gare in maglia Juve. De Ligt o Demiral l'erede? #Juve #Juventus - sportli26181512 : Chiellini, 529 gare in maglia Juve. De Ligt o Demiral il futuro erede?: Chiellini, 529 gare in maglia Juve. De Ligt… - Gazzetta_it : #Chiellini , 529 gare in maglia #Juve . De #Ligt o #Demiral l'erede? - junews24com : Chiellini stacca Furino: 529 presenze con la maglia della Juve - -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini 529 Chiellini, 529 gare in maglia Juve. De Ligt o Demiral il futuro erede? Chissà che effetto fa vedersi nella storia della Juventus da lassù, dall'Olimpo bianconero. Con la presenza da titolare contro il Genoa, Giorgio Chiellini ha toccato infatti quota 529 partite ufficiali con la Juventus, salendo al quarto posto in solitaria nella storia del club. Contro il Napoli aveva raggiunto ai piedi del podio Giuseppe ...

Chiellini, 529 gare in maglia Juve. De Ligt o Demiral il futuro erede? Chissà che effetto fa vedersi nella storia della Juventus da lassù, dall'Olimpo bianconero. Con la presenza da titolare contro il Genoa, Giorgio Chiellini ha toccato infatti quota 529 partite ufficiali con la Juventus, salendo al quarto posto in solitaria nella storia del club. Contro il Napoli aveva raggiunto ai piedi del podio Giuseppe ...

Chiellini, 529 gare in maglia Juve. De Ligt o Demiral il futuro erede? La Gazzetta dello Sport Chiellini stacca Furino: 529 presenze con la maglia della Juve Giorgio Chiellini stacca Beppe Furino e diventa il quarto giocatore più presente nella storia della Juventus: sono 529 presenze le volte in cui il capitano bianconero è sceso in campo con la maglia ...

Juventus, la difesa è ancora la migliore in A. Chiellini recupera per il derby UOMINI - L'arma in più dei bianconeri, oltre agli abili e arruolabili Bonucci e De Ligt, potrebbero essere i recuperi. Anche sugli esterni, Alex Sandro, Danilo e Cuadrado offrono ampie garanzie, anche ...

Chissà che effetto fa vedersi nella storia della Juventus da lassù, dall'Olimpo bianconero. Con la presenza da titolare contro il Genoa, Giorgioha toccato infatti quotapartite ufficiali con la Juventus, salendo al quarto posto in solitaria nella storia del club. Contro il Napoli aveva raggiunto ai piedi del podio Giuseppe ...Chissà che effetto fa vedersi nella storia della Juventus da lassù, dall'Olimpo bianconero. Con la presenza da titolare contro il Genoa, Giorgioha toccato infatti quotapartite ufficiali con la Juventus, salendo al quarto posto in solitaria nella storia del club. Contro il Napoli aveva raggiunto ai piedi del podio Giuseppe ...Giorgio Chiellini stacca Beppe Furino e diventa il quarto giocatore più presente nella storia della Juventus: sono 529 presenze le volte in cui il capitano bianconero è sceso in campo con la maglia ...UOMINI - L'arma in più dei bianconeri, oltre agli abili e arruolabili Bonucci e De Ligt, potrebbero essere i recuperi. Anche sugli esterni, Alex Sandro, Danilo e Cuadrado offrono ampie garanzie, anche ...