Chi è Maria Chiara Carrozza, nuova presidente del Cnr (Di lunedì 12 aprile 2021) La professoressa Maria Chiara Carrozza (Foto: Fabio Muzzi/Getty Images)Maria Chiara Carrozza è stata nominata presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). È la prima donna a ricoprire questa carica. Docente ordinaria di Bioingegneria industriale presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, coordina diversi progetti di ricerca nei settori della biorobotica, della biomeccatronica e della neuro-robotica. È stata ministra dell'Istruzione, università e ricerca dal 2013 al 2014. Laureata in fisica nel 1990 e con un dottorato di ricerca in ingegneria, è stata eletta rettrice della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa nel 2007, diventando così la più giovane rettrice italiana nella storia.

