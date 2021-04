C’è chi cerca di zittire Michela Murgia: guai a mettere in discussione i simboli militaristi (Di lunedì 12 aprile 2021) Non si è ancora spento sui social lo shitstorm contro Michela Murgia che la scorsa settimana durante la trasmissione DiMartedì aveva criticato il linguaggio bellico e muscolare del generale Francesco Paolo Figliuolo in guerra contro la pandemia dopo la nomina di Mario Draghi, il 1 marzo scorso, a commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Daremo Fuoco alle polveri, Fiato alle trombe, Chiuderemo la partita o l’ostentazione della divisa sono opportune in un contesto di sofferenza e morte come quello della pandemia? La metafora bellica non è una novità. Da quando si è diffuso il Covid-19 il virus è stato definito “nemico invisibile”, i numeri dei morti negli ospedali sono stati paragonati i numeri dei morti civili nelle guerre e il personale medico e sanitario è stato raccontato con la stessa retorica con cui si raccontano gli eroi di guerra. E’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Non si è ancora spento sui social lo shitstorm controche la scorsa settimana durante la trasmissione DiMartedì aveva criticato il linguaggio bellico e muscolare del generale Francesco Paolo Figliuolo in guerra contro la pandemia dopo la nomina di Mario Draghi, il 1 marzo scorso, a commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Daremo Fuoco alle polveri, Fiato alle trombe, Chiuderemo la partita o l’ostentazione della divisa sono opportune in un contesto di sofferenza e morte come quello della pandemia? La metafora bellica non è una novità. Da quando si è diffuso il Covid-19 il virus è stato definito “nemico invisibile”, i numeri dei morti negli ospedali sono stati paragonati i numeri dei morti civili nelle guerre e il personale medico e sanitario è stato raccontato con la stessa retorica con cui si raccontano gli eroi di guerra. E’ ...

