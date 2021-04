Canale5 ormai è diventata TeleTrash. Gli investitori sono contenti? (Di lunedì 12 aprile 2021) Avanti un altro! – Pure di sera ha doppiato Live – Non è la D’Urso utilizzando gli stessi ospiti Ieri è andata in onda la puntata di prime time di Avanti un altro!, game show solitamente in fascia preserale su Canale5, ideato e condotto da Paolo Bonolis che finalmente ha vinto la classifica degli ascolti tv della domenica, di norma ad appannaggio delle fiction di Rai1. Live – Non è la D’Urso, che per un anno ha occupato quello spazio, ha di fatto sempre perso sia con l’ammiraglia di viale Mazzini, sia con Che tempo che fa di Fabio Fazio in onda su Rai3. Bonolis ieri ha di fatto doppiato gli spettatori medi della D’Urso e la cosa incredibile è che l’ha fatto con gli stessi ospiti: il cast dell’ultimo Grande Fratello Vip e la solita pletora di prezzemolini tv, come Alba Parietti, Antonella Elia, Giovanni Ciacci, Alessandro Cecchi Paone, Cristiano Malgioglio, Patrizia ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 12 aprile 2021) Avanti un altro! – Pure di sera ha doppiato Live – Non è la D’Urso utilizzando gli stessi ospiti Ieri è andata in onda la puntata di prime time di Avanti un altro!, game show solitamente in fascia preserale su, ideato e condotto da Paolo Bonolis che finalmente ha vinto la classifica degli ascolti tv della domenica, di norma ad appannaggio delle fiction di Rai1. Live – Non è la D’Urso, che per un anno ha occupato quello spazio, ha di fatto sempre perso sia con l’ammiraglia di viale Mazzini, sia con Che tempo che fa di Fabio Fazio in onda su Rai3. Bonolis ieri ha di fatto doppiato gli spettatori medi della D’Urso e la cosa incredibile è che l’ha fatto con gli stessi ospiti: il cast dell’ultimo Grande Fratello Vip e la solita pletora di prezzemolini tv, come Alba Parietti, Antonella Elia, Giovanni Ciacci, Alessandro Cecchi Paone, Cristiano Malgioglio, Patrizia ...

