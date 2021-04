Calciomercato Milan: mani sul classe 2002 del PSV. I dettagli (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Milan guarda in Eredivisie per rafforzare il proprio organico. L’ultima suggestione riguarda un giovane talento Il Milan guarda in Eredivisie per rafforzare il proprio organico. L’ultima suggestione riguarda Noni Madueke, giovane stella classe 2002. Il giocatore del PSV è un centrocampista di qualità con il vizio del gol: in questa stagione ha già collezionato 7 reti e 6 assist in 21 presenze. Il prezzo del cartellino ora si aggira attorno ai 14 milioni, una cifra ampiamente alla portata del Milan. CONTINUA A LEGGERE SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilguarda in Eredivisie per rafforzare il proprio organico. L’ultima suggestione riguarda un giovane talento Ilguarda in Eredivisie per rafforzare il proprio organico. L’ultima suggestione riguarda Noni Madueke, giovane stella. Il giocatore del PSV è un centrocampista di qualità con il vizio del gol: in questa stagione ha già collezionato 7 reti e 6 assist in 21 presenze. Il prezzo del cartellino ora si aggira attorno ai 14 milioni, una cifra ampiamente alla portata del. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

