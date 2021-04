Blue Emu 500 | Truex jr emerge dal caos

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ci sono voluti un’interruzione per pioggia, un ingorgo, vari incidenti, 15 bandiere gialle e una rossa, per decretare il vincitore dellaEmu 500. Alla fine la spunta Martinjr, alla sua seconda affermazione stagionale. Il portacolori del Joe Gibbs Racing sopravvive in mezzo al tipico casino del Martinsville Speedway, piegando il compagno di squadra Denny Hamlin in un entusiasmante duello. L’idolo di casa perde poi il secondo posto a favore di Chase Elliott, campione in carica, e autore di una delle performance migliori del 2021. Joey Logano parte dalla pole e termina sesto, dietro al duo Hendrick di William Byron e Kyle Larson. Christopher Bell, Tyler Reddick, Kevin Harvick e Kyle Busch completano la top ten. Delle 37 vetture partenti, 29 giungono al traguardo. Un numero di ritirati altissimo, per gli standard della categoria. Una vera ...