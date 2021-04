Una bomba a pochi minuti dalla diretta: "Tutto deciso". Mara Venier, tam-tam impazzito in Rai (Di domenica 11 aprile 2021) A pochi minuti dal via alla diretta della puntata di Domenica In di oggi, domenica 11 aprile, indiscrezioni esplosive sulla padrona di casa, Mara Venier. Indiscrezioni a due mesi dal termine della stagione televisiva e dalla pausa estiva, il programma infatti terminerà a giugno, dopo essere stato prolungato per qualche puntata, proprio come avvenne la scorsa stagione. Da mesi si rincorrono indiscrezioni sul futuro della Venier: resterà al timone di Domenica In? La diretta ineressata si era detta stanca, insomma aveva rivelato che stava meditando anche il ritiro. Tutto il contrario però, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: "Fumata bianca per Mara Venier. Confermata per la stagione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Adal via alladella puntata di Domenica In di oggi, domenica 11 aprile, indiscrezioni esplosive sulla padrona di casa,. Indiscrezioni a due mesi dal termine della stagione televisiva epausa estiva, il programma infatti terminerà a giugno, dopo essere stato prolungato per qualche puntata, proprio come avvenne la scorsa stagione. Da mesi si rincorrono indiscrezioni sul futuro della: resterà al timone di Domenica In? Laineressata si era detta stanca, insomma aveva rivelato che stava meditando anche il ritiro.il contrario però, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: "Fumata bianca per. Confermata per la stagione ...

Advertising

Parpiglia : #ilpuntozeta la sigla con Ilary, Elettra e Iva è una bomba !!! - Biebaldwiin : E sto come una bomba, sì, come una bomba ma non in senso buono, nel senso che domani esplodo - _Raccontastorie : RT @I_p_a_z_i_a: Tre quarti di vita passata come una bomba inesplosa. - Rosanna552 : @scrabionata ???? E diciamo pure che...io mi sono stupita di vedere la CUCCARINI come insegnante ?? Suvvia..era una di… - benfedexerreway : NON SO SE TI RICORDI DI guardare il videoclip di Pesche che è una fottuta bomba ??????? #PESCHE -