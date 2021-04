Sampdoria-Napoli 11 aprile ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | Gabbiadini accanto a Quagliarella | azzurri con Osimhen

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SampNapoli ?? - CarolRadull : Serie A Fixtures Inter vs. Cagliari 1.30pm Juventus vs. Genoa 4pm Sampdoria vs. Napoli 4pm Verona vs. Lazio 4pm… - zazoomblog : Sampdoria-Napoli: tornano Ospina e Manolas giocano Osimhen e Politano - #Sampdoria-Napoli: #tornano #Ospina - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Sampdoria-Napoli: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Sampdoria-Napoli: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Napoli

Ufficiale la formazione delche affronterà alle 15.00 a Marassi la. Ecco le scelte di Gennaro Gattuso.(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, ...Laha reso ufficiale la formazione che scenderà in campo contro il. Ranieri sceglie la coppia degli ex in attacco.(4 - 3 - 3): Audero; Augello, Yoshida, Colley, Bereszynski; Candreva, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Damsgaard. All. ...Oggi alle 15 nel Luigi Ferraris di Genova si sfideranno la Sampdoria e il Napoli in occasione della 30ª giornata di Seria A. I blucerchiati, con la salvezza in tasca, hanno dimostrato di essere in ...Sorpresa Yoshida in difesa, a centrocampo agirà Jankto al fianco di Thorsby. In attacco Quagliarella-Gabbiadini ...