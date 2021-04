Osti | «Rinnovo Quagliarella? Il presidente sta trattando personalmente con lui»

(Di domenica 11 aprile 2021) Carlo, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli Carlo, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Napoli. Le sue dichiarazioni. FUTURO – «Sono cambiate tante cose nell’ultimo anno con il Covid. Prima di programmare una stagione dobbiamo valutare tante cose, i giocatori, gli allenatori e i direttori sportivi in scadenza sono tanti. Avremo tempo per parlarne ma l’attenzione va sulla partita odierna e sulle altre otto». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24 RINNOVI – «Ilstacon il mister e con, proprio ieri ha rilasciato dichiarazioni importanti. Fabio deve stare tranquillo è il ...

Tra i due come noto sono ore di tensione per il nodo delcontrattuale che al momento vede ... Quando Ferrero è entrato in campo ha salutato il dse poi ha scherzato col pallone con alcuni ...L'eventualedi contratto si è complicato. Oltre all'aspetto economico, va a chiamare in ... sull'identità della futura area tecnico/dirigenziale (quella attuale,, Pecini e Ienca, è in ...Calciomercato: parla Osti e risponde alle domande su Quagliarella e il suo rinnovo con la Sampdoria. Ecco che cosa ha detto il dirigente Conferma importantissima quella del direttore sportivo della ...Intervistato da Sky Sport il direttore generale della Sampdoria, Carlo Osti ha parlato del futuro del club blucerchiato e di tanti nomi mercato fra cui lui stes ...