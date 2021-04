Napoli, l’incoraggiamento del presidente De Laurentiis: “Avanti così” (Di domenica 11 aprile 2021) Vittoria per il Napoli e puntuale arriva il messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis. “Avanti così!” ha scritto il numero uno del club azzurro su Twitter per complimentarsi con i ragazzi di Gattuso, che nel pomeriggio di domenica hanno superato 2-0 la Sampdoria al Ferraris grazie alle reti di Fabian Ruiz e Osimhen. Il Napoli rimane dunque assolutamente in corsa per ottenere un posto nella prossima Champions League. Intanto il club rimane in silenzio stampa. Avanti così! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 11, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Vittoria per ile puntuale arriva il messaggio delAurelio De. “!” ha scritto il numero uno del club azzurro su Twitter per complimentarsi con i ragazzi di Gattuso, che nel pomeriggio di domenica hanno superato 2-0 la Sampdoria al Ferraris grazie alle reti di Fabian Ruiz e Osimhen. Ilrimane dunque assolutamente in corsa per ottenere un posto nella prossima Champions League. Intanto il club rimane in silenzio stampa.! #ADL — AurelioDe(@ADe) April 11, 2021 SportFace.

