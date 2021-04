Napoli, attenzione alla Sampdoria: ha creato problemi a molte big (Di domenica 11 aprile 2021) Il Corriere del Mezzogiorno analizza il percorso in campionato della Sampdoria e mette in guardia il Napoli di Gattuso. Alle ore 15 il Napoli affronterà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 11 aprile 2021) Il Corriere del Mezzogiorno analizza il percorso in campionato dellae mette in guardia ildi Gattuso. Alle ore 15 ilaffronterà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Giosue38964236 : @ITALOFRANCESE1 Attenzione per la bolletta...io amo il #Napoli!?? - benzemanismo : Forza ragazzi oggi sarà dura. Affronteremo non 11 ma 12 giocatori, bisogna fare decisamente attenzione a maresca da… - leone1995201925 : RT @eantoniopolonia: @TutelaMagliaNA @Napoli_Report +++ ATTENZIONE +++ se hai 40+ anni non sei obbligato a commentare - vvlnapoli : Napoli, prima visita per Ghoulam: tornerà in campo nella prossima stagione: Ciclo di tamponi a Castel Volturno, mas… - MondoNapoli : Agostinelli: ' Contro la Juve era la partita di Osimhen. Sampdoria? Il Napoli deve fare attenzione alle ripartenze'… -