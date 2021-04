LOL: chi ride è fuori, Fedez ringrazia i concorrenti con un video dietro le quinte (Di domenica 11 aprile 2021) Uno dei giudici di LOL chi ride è fuori, Fedez, ha voluto ringraziare tutti i concorrenti che si sono sfidati nella prima stagione del programma, condividendo un video che svela come sono i comici fuori dal palco. La prima stagione di LOL: chi ride è fuori è finita: uno dei conduttori, Fedez, ha voluto ringraziare tutti i concorrenti pubblicando sui suoi social un video, ancora una volta, divertente. Tutti i comici di LOL: Chi ride è fuori che hanno trascorso le sei ore nel teatro in cui dovevano cercare di far ridere gli altri, senza ridere loro stessi, sono stati ripresi nel video ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 aprile 2021) Uno dei giudici di LOL chi, ha volutore tutti iche si sono sfidati nella prima stagione del programma, condividendo unche svela come sono i comicidal palco. La prima stagione di LOL: chiè finita: uno dei conduttori,, ha volutore tutti ipubblicando sui suoi social un, ancora una volta, divertente. Tutti i comici di LOL: Chiche hanno trascorso le sei ore nel teatro in cui dovevano cercare di farre gli altri, senzare loro stessi, sono stati ripresi nel...

Advertising

marciocapatonda : Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughin… - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - pisto_gol : Raimondo Vianello mi diceva che far ridere è una delle cose più difficili che ci sia. Complimenti a tutti gli autor… - fiofineline : RT @rockstarshabit: sono tornata con un nuovo sondaggio ?? siccome in questi giorni Twitter è letteralmente invaso da meme su LOL - Chi ride… - 7etrentaquattro : RT @bronzoceleste: Il 25 aprile si gioca a Lol chi è fascio è fuori -