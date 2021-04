Lo Giuro! Borea VI e Onore | il Giuramento ai tempi del Covid

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 aprile 2021) In poco più di un anno la pandemia di-19 ha profondamente segnato la nostra quotidianità umana, relazionale, lavorativa. La nostra e quella di migliaia di studenti delle scuole e delle università italiane, cui si aggiungono gli allievi degli Istituti militari arrivati alla solenne cerimonia delalla Patria dopo un lungo e duro percorso di selezione e di formazione. Una cerimonia sacra, quella del, di quella sacralità laica che lega indissolubilmente il militare alla sua missione di difesa della Patria. Il giorno che ogni uomo e donna in divisa reca con sé, per tutta la vita. Le mascherine e le normative sul distanziamento non hanno compromesso l'entusiasmo di ragazzi poco più che ventenni, rigidi nella posa, impeccabili, immobili per l'intera durata di quel momento solenne, con una ...