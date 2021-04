La Uefa vuole l’obbligo di vaccinazione per i calciatori (Di domenica 11 aprile 2021) La Uefa studia il protocollo per Euro 2020: rischio Covid ed allora si pensa all’obbligo di vaccinazione per i calciatori Un Euro2020 covid free: la Uefa lavora ad un nuovo protocollo per rendere gli Europei ‘immuni’ dal virus. Una problematica divenuta ancora di più di stretta attualità dopo il caso italiano. Il focolaio scoppiato nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 11 aprile 2021) Lastudia il protocollo per Euro 2020: rischio Covid ed allora si pensa aldiper iUn Euro2020 covid free: lalavora ad un nuovo protocollo per rendere gli Europei ‘immuni’ dal virus. Una problematica divenuta ancora di più di stretta attualità dopo il caso italiano. Il focolaio scoppiato nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

