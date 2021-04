Koeman non ci sta: “Penalizzati da arbitro e VAR. Meritavamo un risultato migliore” (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo la sconfitta per 2-1 nel Clasico di ieri sera, il tecnico dei Blaugrana Ronald Koeman, ha affidato al proprio profilo Twitter le sue considerazioni per il risultato, influenzato a suo dire dalla direzione arbitrale: “Abbiamo preso l’iniziativa nel gioco e abbiamo avuto occasioni per un risultato migliore. Siamo stati sfortunati alla fine a seguito di una decisione sbagliata dell’arbitro e del VAR”. We had the upper hand during the game and had the opportunities for a better result. Unlucky in the end with a wrong decision by the referee and VAR. #ForçaBarça pic.twitter.com/wIg22YvbL2 — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) April 11, 2021 Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo la sconfitta per 2-1 nel Clasico di ieri sera, il tecnico dei Blaugrana Ronald, ha affidato al proprio profilo Twitter le sue considerazioni per il, influenzato a suo dire dalla direzione arbitrale: “Abbiamo preso l’iniziativa nel gioco e abbiamo avuto occasioni per un. Siamo stati sfortunati alla fine a seguito di una decisione sbagliata dell’e del VAR”. We had the upper hand during the game and had the opportunities for a better result. Unlucky in the end with a wrong decision by the referee and VAR. #ForçaBarça pic.twitter.com/wIg22YvbL2 — Ronald(@Ronald) April 11, 2021 Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

