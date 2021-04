Il dittatore utile e i diritti umani sempre per ultimi (di Giulio Gambino)

Leggi su tpi

(Di domenica 11 aprile 2021) C’era una volta ‘ilnecessario’. Sia lodato Mario Draghi, premier tutto d’un pezzo, che due giorni fa ha detto le cose come stanno, che nessun altro prima di lui aveva osato pronunciare: Erdogan è un. Ma purnecessario. Uno con cui “dobbiamo dialogare, di cui abbiamo bisogno per collaborare, con cui bisogna trovare l’equilibrio giusto”. Non fa una piega. Che tradotto significa fare svolgere a lui il lavoro sporco che noi non vogliamo fare. E infatti l’Europa ha già dato circa 6 miliardi di euro alla Turchia delnecessario affinché si tenesse in casa propria i migranti che noi qui non vogliamo. Qualcuno l’ha chiamata realpolitik. Un importante think tank italiano (Ispi) narra così l’impresa di Super Mario in politica estera questa settimana: “È la seconda volta che il premier spiazza ...