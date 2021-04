Governo: Casasco (Confapi), ‘Golden power fondamentale, difende nostri asset’ (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – “Il Golden power è fondamentale”. Lo ha sottolineato il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, parlando alla scuola politica della Lega, in un confronto con il ministro Giancarlo Giorgetti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – “Il Golden”. Lo ha sottolineato il presidente di, Maurizio, parlando alla scuola politica della Lega, in un confronto con il ministro Giancarlo Giorgetti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

