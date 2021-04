Formula E, ePrix Roma 2021: Vandoorne vince gara-2. Ordine di arrivo e classifica piloti (Di domenica 11 aprile 2021) Il belga Stoffel Vandoorne ha vinto una pazza gara 2 di Formula E valevole per l’ePrix di Roma 2021. Il pilota della Mercedes ha preceduto sul traguardo il leader del Mondiale Alexander Sims e Norman Nato. Quarto Pascal W gara disastrosa per l’autore della superpole della mattinata Nick Cassidy, che è uscito subito per poi rientrare in pista ma andare a muro ancora una volta. Quarto posto per Wehrlein davanti a Mortara e Gunther. Mai in gara Vergne, vincitore di gara 1. Ordine arrivo gara 2 1. Vandoorne 2. Sims 3. Nato 4. Wehrlein 5. Mortara 6. Gunther 7. Evans 8. Da Costa 9. Lynn 10. Buemi SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Il belga Stoffelha vinto una pazza2 diE valevole per l’di. Il pilota della Mercedes ha preceduto sul traguardo il leader del Mondiale Alexander Sims e Norman Nato. Quarto Pascal Wdisastrosa per l’autore della superpole della mattinata Nick Cassidy, che è uscito subito per poi rientrare in pista ma andare a muro ancora una volta. Quarto posto per Wehrlein davanti a Mortara e Gunther. Mai inVergne, vincitore di1.2 1.2. Sims 3. Nato 4. Wehrlein 5. Mortara 6. Gunther 7. Evans 8. Da Costa 9. Lynn 10. Buemi SportFace.

