DTM ed il BoP | una gatta da pelare

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 aprile 2021) Il DTM impara una nuova parolina, BoP. Queste tre lettere, che altre non sono che l’acronimo di Balance of Performance, sono la croce e delizia di molte competizioni a ruote coperte, dal WEC alla World Challenge. Nei due giorni di test a Hockenheim, la serie tedesca ha scoperto che le nuove GT3 saranno non solo veloci (hanno già abbattuto di due secondi i tempi dell’ADAC GT Masters, che adotta le stesse macchine) ma anche più complicate da gestire. Tra motori anteriori e posteriori, turbo e aspirati, la parola chiave è: livellare. Un compito non facile, e soprattutto, non esente da polemiche. Vediamo come la serie guidata da Gerhard Berger si è attrezzata per trattare questada. DTM e GT3: l’alba di una nuova era DTM, come funziona il BoP? Per sviluppare il Balance of Performance, il promoter ITR si avvale della collaborazione ...