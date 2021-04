Diffidati Fiorentina-Atalanta | nerazzurri a rischio squalifica in vista della Juventus

(Di domenica 11 aprile 2021) Sono due i giocatori iscritti nell’elenco deidell’prima di scendere in campo contro lae aindello scontro con lache può decidere la corsa Champions. Si tratta di Cristian Romero e Remo Freuler, che in caso di ammonizione al Franchi andrebbero incontro a un turno di stop: Gasperini chiederà loro di stare particolarmente attenti a un cartellino giallo. SportFace.

Sportface.it

... giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2020 - 2021:: (3 - 5 - 2) ...: Bonaventura. Atalanta : (4 - 2 - 3 - 1) Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; De Roon, ...Dea che chiude la giornata alle 20.45 (diretta su SkySport) al Franchi, contro la, ... I viola non sono meno importanti della Juve e della Roma, non si possono fare calcoli sui", ...Ci sono tre giocatori diffidati nella partita di stasera tra Fiorentina ed Atalanta. Nei viola Giacomo Bonaventura è a rischio squalifica nella prossima partita contro il Sassuolo in caso di nuovo ...Il Napoli vince e resta in scia di Milan e Juventus. Lozano ammonito: salterà il match contro l'Inter di domenica prossima.