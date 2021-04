Detersivi per i piatti: per Altroconsumo nel 70 per cento c’è una sostanza pericolosa (Di domenica 11 aprile 2021) Detersivi per i piatti. Secondo la rivista Altroconsumo il 70 per cento dei Detersivi casalinghi per i piatti conterrebbe almeno una sostanza potenzialmente pericolosa per l’ambiente. Altroconsumo ha partecipato a un progetto chiamato Clean realizzato da Euroconsumers, inteso a migliorare una migliore informazione dei consumatori circa la sostenibilità ambientale dei detergenti per la casa. Altroconsumo e soci hanno svolto una ricerca su 115 detergenti per i piatti, sia di tipo “tradizionale” che ecologici (56 erano per la lavastoviglie, 59 da usare a mano): tra i parametri presi in esame, l’efficacia nel lavaggio e l’impatto sull’ambiente. n prima battuta si è verificata la composizione dei vari ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 11 aprile 2021)per i. Secondo la rivistail 70 perdeicasalinghi per iconterrebbe almeno unapotenzialmenteper l’ambiente.ha partecipato a un progetto chiamato Clean realizzato da Euroconsumers, inteso a migliorare una migliore informazione dei consumatori circa la sostenibilità ambientale dei detergenti per la casa.e soci hanno svolto una ricerca su 115 detergenti per i, sia di tipo “tradizionale” che ecologici (56 erano per la lavastoviglie, 59 da usare a mano): tra i parametri presi in esame, l’efficacia nel lavaggio e l’impatto sull’ambiente. n prima battuta si è verificata la composizione dei vari ...

