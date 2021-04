Covid: Letta, 'non vogliamo tornare al '19, era meglio la salute ma con più diseguaglianze' (Di domenica 11 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

La7tv : #dimartedi Enrico Letta: 'Per fortuna abbiamo un ministro come Roberto Speranza, al quale va tutta la mia solidarie… - TV7Benevento : Covid: Letta, 'non vogliamo tornare al '19, era meglio la salute ma con più diseguaglianze'... - avvocatorinaldi : Intesa #Letta-#Salvini dall'emergenza #COVID19 alla #leggeelettorale. - S_hicetnunc : @davcarretta Prima di strumentalizzarla a favore del vaccini Covid, forse la sentenza andrebbe letta e capita. Alle… - infoitinterno : Intesa Letta-Salvini dall'emergenza Covid alla legge elettorale -