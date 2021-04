Covid Israele, "Raggiunta una sorta di immunità di gregge" (Di domenica 11 aprile 2021) Tel Aviv, 11 aprile 2021 - In Israele è in atto una sorta di immunità di gregge, lo afferma Eran Segal , biologo computazionale del Weizmann Institute. L'affermazione di Segal si basa sul numero dei ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Tel Aviv, 11 aprile 2021 - Inè in atto unadidi, lo afferma Eran Segal , biologo computazionale del Weizmann Institute. L'affermazione di Segal si basa sul numero dei ...

