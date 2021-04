Calenda attacca la giunta Raggi: “Dopo 5 anni si accorge che sui rifiuti Roma è in emergenza” (Di domenica 11 aprile 2021) Roma – “Dopo 5 anni la giunta Raggi si accorge che sui rifiuti Roma è in emergenza e che serve un TMB (puntando su quelli senza senso: i più lontani) e “non esclude di fare impianti propri” (necessari). E ovviamente l’incapacità gestionale ha un costo e lo pagano i Romani. Solo con un piano serio si può ridurre la Tari, la più alta d’Italia, migliorando il servizio”. Così sulla sua pagina Facebook Carlo Calenda (foto), leader di ‘Azione’ e candidato a sindaco della Capitale per le prossime elezioni amministrative. Il partito dell’ex ministro ha presentato un apposito piano rifiuti con “una proposta dettagliata”, precisa Calenda, che conclude: “Basta ... Leggi su lopinionista (Di domenica 11 aprile 2021)– “lasiche suiè ine che serve un TMB (puntando su quelli senza senso: i più lontani) e “non esclude di fare impianti propri” (necessari). E ovviamente l’incapacità gestionale ha un costo e lo pagano ini. Solo con un piano serio si può ridurre la Tari, la più alta d’Italia, migliorando il servizio”. Così sulla sua pagina Facebook Carlo(foto), leader di ‘Azione’ e candidato a sindaco della Capitale per le prossime elezioni amministrative. Il partito dell’ex ministro ha presentato un apposito pianocon “una proposta dettagliata”, precisa, che conclude: “Basta ...

