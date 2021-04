Basket: Nba, i risultati delle partite (Di domenica 11 aprile 2021) New York, 11 apr. – (Adnkronos) – I risultati delle partite della regular season Nba: Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 115-135; Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers 101-126; Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers 93-117; Utah Jazz-Sacramento Kings 128-112; Golden State Warriors-Houston Rockets 125-109; Phoenix Suns-Washington Wizards 134-106; Portland Trail Blazers-Detroit Pistons 118-103. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 aprile 2021) New York, 11 apr. – (Adnkronos) – Idella regular season Nba: Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 115-135; Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers 101-126; Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers 93-117; Utah Jazz-Sacramento Kings 128-112; Golden State Warriors-Houston Rockets 125-109; Phoenix Suns-Washington Wizards 134-106; Portland Trail Blazers-Detroit Pistons 118-103. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite... - RaiSport : ?? Ai #Lakers la sfida con #Brooklyn, vincono #Philadelphia e #Utah I #Sixers si portano in testa nelle Eastern Con… - AleCozz1 : @AndBand7 Quindi si sta sviluppando molto interesse per il basket, ma più a livello di liceo/università che per la… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: I Lakers battono i Nets ?? GSW vince con 38 punti di Curry ?? Utah non si ferma ?? Ecco i risultati della notte #NBA ?? ht… - Eurosport_IT : I Lakers battono i Nets ?? GSW vince con 38 punti di Curry ?? Utah non si ferma ?? Ecco i risultati della notte #NBA… -