Atletica: maratona Siena, Straneo manca pass per Tokyo (Di domenica 11 aprile 2021) Poco più di un minuto ha impedito a Valeria Straneo di ottenere il pass per i Giochi di Tokyo e la terza presenza ad una Olimpiade. Nella maratona corsa questa mattina sul circuito ricavato nell'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 11 aprile 2021) Poco più di un minuto ha impedito a Valeriadi ottenere ilper i Giochi die la terza presenza ad una Olimpiade. Nellacorsa questa mattina sul circuito ricavato nell'...

