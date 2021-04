Serie A | Udinese-Torino 0-1 | Belotti la risolve dal dischetto Per Nicola e co punti preziosi in chiave salvezza La classifica

(Di sabato 10 aprile 2021) Ilespugna la Dacia Arena.Successo esterno per ildi Davide, che conquista treimportantissimi innella difficilissima trasferta di Udine, alla Dacia Arena. Lail Gallo Andrea, capitano e trascinatore del, che ha guidato la squadra granata alla vittoria contro l'. Il suo gol su calcio di rigore al 61', decide la gara alla Dacia Arena portando la compagine dia +5 dal terzultimo posto occupato dal Cagliari. Per i friulani, invece, si tratta della terza sconfitta consecutiva che può rimettere in discussione la posizione di Gotti sulla panchina bianconera.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Udinese - Torino 0-1, rete di Belotti A. (TOR) - SkySport : UDINESE-TORINO 0-1 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (61') ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Torino 0-1, la decide il Gallo Belotti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Torino 0-1, la decide il Gallo Belotti - RaiNews : Serie A, anticipo della 30a giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Udinese

La classifica diA Articolo in aggiornamento La 31ª giornata: a Torino arriva la Roma,a CrotoneUDINE -ko in casa: il Torino passa 1 - 0 con un calcio di rigore trasformato da Belotti ...Commento Saturday night di serie A alla Dacia Arena, in campo Udinese e Torino. I friulani di Gotti hanno un buon vantaggio sulla zona retrocessione, ma devono fare ancora qualche punto per avere la ...Il Torino espugna la ‘Dacia Arena’ e batte l’Udinese grazie ad un rigore procurato e segnato da Belotti: Bremer è un muro, bene Becao. Ingenuo Arslan. Le pagelle per il fantacalcio La 30^ giornata di ...