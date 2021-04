(Di sabato 10 aprile 2021) Verissimo Il duo comico stuzzica la padrona di casa sul marito e sul suocero Pubblicato su 10 Aprile 2021 Pio esono sbarcati a Verissimo con la loro consueta comicità all’insegna dell’ironia e dell’irriverenza. Naturalmente c’è stato spazio anche per delle battute su Piere papà, rispettivamente compagno e ‘suocero’ della padrona di casa Silvia. Dal 16 aprile il duo comico sarà protagonista su Canale Cinque, in prima serata, con il format Felicissima Sera, che avrà ospiti big del calibro di Maria De Filippi, Francesco De Gregori e Tommaso Paradiso. Non solo: Pio eassicurano che si spingeranno “oltre”, dicendo cose molto “forti”. Per questo, a modo loro, hanno ringraziato i ...

Advertising

zazoomblog : Pio e Amedeo stuzzicano Toffanin: i doni per il fidanzato e Silvio Berlusconi - #Amedeo #stuzzicano #Toffanin: - alessita_1994 : Pio e Amedeo hanno regalato le pantofole con le loro facce a Silvia Toffanin. ???????????? - infoitcultura : Pio e Amedeo stuzzicano Toffanin: i doni per il fidanzato e Silvio Berlusconi - infoitcultura : Pio e Amedeo imbarazzano Silvia Toffanin a Verissimo: “Quando vai a casa…” - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Pio e Amedeo: l'intervista integrale' su Mediaset Play -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

, duo comico irriverente e fuori dagli schemi, si apprestano a condurre uno show in prima serata su Canale 5: Felicissima Sera . Un vero banco di prova per una delle coppie più divertenti .../ "20 anni di carriera insieme. A Sanremo ritardammo l'esibizione di..." Come Mariangela Tarì affronta la malattia dei suoi figli La parte più difficile, per Mariangela Tarì, è stata ...Tutto per caso». Leggi anche > Amici 20, diretta quarta puntata: un ballottaggio inatteso. Pio e Amedeo non ci saranno, ecco perchè Enrica ricorda quando nel 1986 ha annunciato la gravidanza in tv ...Pio e Amedeo presentano Felicissima Sera a Verissimo e imbarazzano Silvia Toffanin: "Quando vai a casa ringrazia" Puntata esilarante a Verissimo con Pio e ...