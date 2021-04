Pfizer e Moderna, Aifa: “Seconda dose vaccino non oltre 42 giorni” (Di sabato 10 aprile 2021) E’ possibile ritardare la Seconda dose dei vaccini anti-covid Moderna e Pfizer ma l’intervallo non deve superare i 42 giorni. E’ il parere dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa. “Valutata la richiesta pervenuta dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in merito alla possibilità di estendere l’intervallo temporale tra la prima e la Seconda somministrazione dei vaccini a mRna, la Cts” dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa “ribadisce che l’intervallo ottimale tra le dosi è, rispettivamente, di 21 giorni per il vaccino Comirnaty e di 28 giorni per il vaccino Moderna”. Ma “qualora tuttavia si rendesse necessario dilazionare di alcuni giorni ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) E’ possibile ritardare ladei vaccini anti-covidma l’intervallo non deve superare i 42. E’ il parere dell’Agenzia italiana del farmaco. “Valutata la richiesta pervenuta dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in merito alla possibilità di estendere l’intervallo temporale tra la prima e lasomministrazione dei vaccini a mRna, la Cts” dell’Agenzia italiana del farmaco“ribadisce che l’intervallo ottimale tra le dosi è, rispettivamente, di 21per ilComirnaty e di 28per il”. Ma “qualora tuttavia si rendesse necessario dilazionare di alcuni...

