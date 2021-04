Parma-Milan, Traorè da record: è il primo 2004 in Serie A (Di sabato 10 aprile 2021) Piccolo momento “storico” nelle fasi finali di Parma-Milan. Negli ultimi minuti infatti il tecnico degli emiliani D’Aversa ha buttato nella mischia anche Chaka Traorè, che diventa così il primo classe 2004 a giocare in Serie A. Un vero e proprio record di precocità per il giovanissimo attaccante dei crociati, anche se non è servito ad evitare una sconfitta che avvicina sempre più il Parma alla retrocessione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Piccolo momento “storico” nelle fasi finali di. Negli ultimi minuti infatti il tecnico degli emiliani D’Aversa ha buttato nella mischia anche Chaka, che diventa così ilclassea giocare inA. Un vero e propriodi precocità per il giovanissimo attaccante dei crociati, anche se non è servito ad evitare una sconfitta che avvicina sempre più ilalla retrocessione. SportFace.

