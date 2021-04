MotoGP, Marquez può tornare a correre (Di sabato 10 aprile 2021) MotoGP, Marc Marquez può tornare a correre. Il comunicato della Honda sulle condizioni del pilota dopo il grave infortunio a Jerez. La Honda annuncia che Marquez può tornare a correre dopo l’infortunio e il lunghissimo recupero. E non si esclude che il pilota possa tornare in pista già in occasione del GP del Portogallo. Marc Marquez può tornare a correre: la nota della Honda “Nella situazione attuale, Marquez può tornare alle competizioni, assumendosi il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva”, rende noto la Honda annunciando quindi che Marc Marquez può tornare a correre. “Nella ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021), Marcpuò. Il comunicato della Honda sulle condizioni del pilota dopo il grave infortunio a Jerez. La Honda annuncia chepuòdopo l’infortunio e il lunghissimo recupero. E non si esclude che il pilota possain pista già in occasione del GP del Portogallo. Marcpuò: la nota della Honda “Nella situazione attuale,puòalle competizioni, assumendosi il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva”, rende noto la Honda annunciando quindi che Marcpuò. “Nella ...

