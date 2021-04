Milano, in 300 per il video di un rapper: pietre e bottiglie contro polizia (Di sabato 10 aprile 2021) Guerriglia urbana a Milano. Una folla di ragazzi tra i 16 e i 20 anni si era radunata per le riprese del video di un rapper in via Micene. La polizia, arrivata per disperdere l’assembramento, è stata attaccata con pietre, bastoni e bottiglie. Per disperdere i ragazzi, che si rivolgevano agli agenti gridando “andatevene”, “fuori dalle nostre zone”, si è reso necessario il lancio di un lacrimogeno. La piccola folla di almeno 300 giovani si era radunata nel quartiere intorno alle 17.30 ed è stata subito segnalata alle forze dell’ordine, intervenute inviando sul posto cinque aliquote del Reparto Mobile della polizia di Stato e del Battaglione dell’Arma dei carabinieri al momento impegnate in città in servizi anti-assembramento. I ragazzi erano saliti sulle auto in sosta ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 aprile 2021) Guerriglia urbana a. Una folla di ragazzi tra i 16 e i 20 anni si era radunata per le riprese deldi unin via Micene. La, arrivata per disperdere l’assembramento, è stata attaccata con, bastoni e. Per disperdere i ragazzi, che si rivolgevano agli agenti gridando “andatevene”, “fuori dalle nostre zone”, si è reso necessario il lancio di un lacrimogeno. La piccola folla di almeno 300 giovani si era radunata nel quartiere intorno alle 17.30 ed è stata subito segnalata alle forze dell’ordine, intervenute inviando sul posto cinque aliquote del Reparto Mobile delladi Stato e del Battaglione dell’Arma dei carabinieri al momento impegnate in città in servizi anti-assembramento. I ragazzi erano saliti sulle auto in sosta ...

