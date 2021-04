Il plasma iperimmune non funziona sui pazienti gravi. La conferma arriva dallo studio Tsunami (Di sabato 10 aprile 2021) A seguito della fase più critica della pandemia dovuta al nuovo Coronavirus in Italia, tra il marzo e l’aprile 2020, Aifa e Iss si sono fatte promotrici di uno studio condotto in diversi centri ospedalieri con lo scopo di verificare la reale efficacia e sicurezza del plasma iperimmune. I risultati sono stati deludenti. Non si evincono benefici concreti rispetto ai pazienti trattati con terapie standard. Il nome dell’esperimento è Tsunami, Transfusion of Convalescent plasma for the Early Treatment of pneumonIa Due to SARSCoV2: a Multicenter Open Label Randomized Control Trial. A guidarlo Francesco Menichetti e il Cesare Perotti (IRCSS Fondazione Policlinico S. Matteo Pavia). Tsunami era stato oggetto di attenzione in diverse audizioni parlamentari, al Senato e ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) A seguito della fase più critica della pandemia dovuta al nuovo Coronavirus in Italia, tra il marzo e l’aprile 2020, Aifa e Iss si sono fatte promotrici di unocondotto in diversi centri ospedalieri con lo scopo di verificare la reale efficacia e sicurezza del. I risultati sono stati deludenti. Non si evincono benefici concreti rispetto aitrattati con terapie standard. Il nome dell’esperimento è, Transfusion of Convalescentfor the Early Treatment of pneumonIa Due to SARSCoV2: a Multicenter Open Label Randomized Control Trial. A guidarlo Francesco Menichetti e il Cesare Perotti (IRCSS Fondazione Policlinico S. Matteo Pavia).era stato oggetto di attenzione in diverse audizioni parlamentari, al Senato e ...

