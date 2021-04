Formula E Roma 2021 streaming e diretta tv | dove vedere le gare dell’E-Prix

(Di sabato 10 aprile 2021) Sabato 10 e domenica 11 apriletorna laE. A oltre un mese dall’esordio della stagione numero 7 sul tracciato di Diriyah in Arabia Saudita, il Campionato del Mondo Abb FiaE torna sotto i riflettori con l’E-di, doppio appuntamento: sabato 10, gara-3 dalle ore 16,04, 45 minuti più un giro) e domenica 11, gara-4, dalle ore 13,04 sulla medesima distanza.lediE diintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv e liveIn televisione sabato alle ore 12tv delle qualifiche su Sky Sport Uno; ...

Il team Nissan e.dams arriva aper affrontare le prime due gare europee della nuova stagione dell'ABB FIAE World Championship. Il doppio appuntamento dell'E - Prix di, gare tre e quattro della settima stagione (2020 - 2021), si svolgerà sabato 10 e domenica 11 aprile nella capitale italiana, ...Si è scatenato il panico in pista al termine delle prove libere dell' ePrix di, secondo doppio appuntamento della stagione 2020 - 21 dellaE . Oliver Turvey ha centrato ad alta velocità Jake Dennis e Jean - Eric Vergne , fermi nel rettilineo principale per il ...Gara 1 dell’E Prix Roma scatterà alle 16 di sabato mentre domenica al via Gara 2 alle ore 13 sul rinnovato circuito dell’Eur Terzo e quarto round del Mondiale 2021 di Formula E che si terranno a Roma ...Vergne e Dennis commentano l'incidente provocato da Turvey al termine della prima sessione di libere dell'ePrix Roma di Formula E 2021 ...