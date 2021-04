Denise Pipitone: “Ho visto la piccola col cappuccio”. L’intervista da non credere (Di sabato 10 aprile 2021) Il caso Pipitone è tornato alla ribalta grazie alle ultime segnalazioni portate alla luce dal programma Chi l’ha visto?; purtroppo, il confronto con il gruppo sanguigno di Olesya Rostova non ha portato al risultato sperato e la madre di Denise, Piera Maggio, si è trovata nuovamente senza nulla di fatto tra le mani. Dopo diversi gesti di affetto nei suoi confronti, la donna ha deciso di ringraziare pubblicamente tutte le persone che le sono state accanto in quest’ultima settimana di speranze. Intervista esclusiva a “Pomeriggio 5” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv) Tuttavia, questo caso continua ad essere oggetto di diverse trasmissioni televisive, tra cui Pomeriggio 5, il quale ha ospitato il testimone oculare che nel 2004 aveva ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 10 aprile 2021) Il casoè tornato alla ribalta grazie alle ultime segnalazioni portate alla luce dal programma Chi l’ha?; purtroppo, il confronto con il gruppo sanguigno di Olesya Rostova non ha portato al risultato sperato e la madre di, Piera Maggio, si è trovata nuovamente senza nulla di fatto tra le mani. Dopo diversi gesti di affetto nei suoi confronti, la donna ha deciso di ringraziare pubblicamente tutte le persone che le sono state accanto in quest’ultima settimana di speranze. Intervista esclusiva a “Pomeriggio 5” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv) Tuttavia, questo caso continua ad essere oggetto di diverse trasmissioni televisive, tra cui Pomeriggio 5, il quale ha ospitato il testimone oculare che nel 2004 aveva ...

