Cadere in tentazione, adesso è concesso. Grazie a una nuova collezione di borse

Al bando minimalismi e toni basici: la collaborazione tra Bulgari e Mary Katrantzou parla di forza, energia, futuro. Il risultato? Una capsule di borse preziose e ricche come gioielli. Un inno alla creatività, all'eccellenza Made in Italy… e al desiderio di sentirsi uniche.

Il modello "Serpenti Metamorphosis"

Un talento esplosivo

«La vita è un processo di crescita ed evoluzione». Da qui parte l'ultima collezione "Serpenti through the Eyes of ...", dove le borse Bulgari vengono questa volta interpretate dalla stilista Mary Katrantzou, considerata dagli addetti ai lavori la "regina delle stampe". La sua vita e la sua carriera incarnano i concetti di sviluppo ...

