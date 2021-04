Aggressione sessuale nel sottopasso del metrò: arrestato 28enne (Di sabato 10 aprile 2021) Sesto San Giovanni (Milano), 10 aprile 2021 - Ancora un' Aggressione a sfondo sessuale nell'hinterland di Milano. Un giovane egiziano, di 28 anni, regolare in Italia, è stato arrestato dai carabinieri ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 aprile 2021) Sesto San Giovanni (Milano), 10 aprile 2021 - Ancora un'a sfondonell'hinterland di Milano. Un giovane egiziano, di 28 anni, regolare in Italia, è statodai carabinieri ...

