Trivelle | Cingolani dà via libera a sette progetti di estrazione da Emilia a Sicilia Ambientalisti | “Altro che transizione ecologica”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dall’alla, passando per Marche e Abruzzo, sonoi decreti di Valutazione di impatto ambientale (Via) su cui il ministero dellaRobertoha posto la sua firma nelle ultime settimane e che riguardano altrettanti rinnovi di concessioni,di messa in produzione di pozzi e di perforazione, sia su piattaforma sia onshore. Decreti che hanno suscitato l’indignazione di associazioni ambientaliste e di esponenti politici. La questione è di opportunità: i provvedimenti non sanno certo di, anche se sono legittimi per due ragioni. Intanto perché quei decreti non sono titoli minerari e, quindi, non rappresentano un viadefinitivo, ma solo ...

I 5 stelle, quindi, puntano ad ampliare le competenze del ministro Roberto chiedendo che, tra le deleghe, ci sia anche la riconversione degli impianti per la trivellazione. Il tutto nel mare Adriatico (tra Veneto e Abruzzo), nel canale di Sicilia e, a terra, in Emilia Romagna in provincia di Modena.