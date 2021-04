Stefano De Martino diventa un attore | progetto misterioso svelato sui social

(Di venerdì 9 aprile 2021) Momento d’oro perDe; Stasera Tutto è Possibile ha avuto un grande successo, è stato seguitissimo, ha infatti registrato numeri di share decisamente importanti. In più, è anche giudice ad Amici; un compito che ha preso a cuore, avendo iniziato la carriera televisiva proprio grazie al talent show di Maria De Filippi. Come … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

PerDequesto è un vero momento d'oro dal punto di vista lavorativo. Solo pochi giorni fa il conduttore di Stasera tutto è possibile ha dato il grande annuncio ai fan di Instagram: ...CosìBini ha presentato 'Il lato positivo', un branded content prodotto da Nextstudios scritto daFerro, Giulia Iemma e Fabrizio Biggio per la regia di Giuseppe Bianchi. Main sponsor ...Emanuele ha infine parlato del rapporto con gli altri due giudici, Stash dei "The Kolors" e Stefano De Martino. "Tra di noi non parliamo mai né delle esibizioni, né delle puntate, né dei concorrenti.Flirt ad Amici 20? Il gossip impazza su un presunto flirt tra Martina Miliddi e Stefano De Martino. Ma cosa ci sarà di vero?