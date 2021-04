Sampdoria, Ferrero: “A Quagliarella ho chiesto lo sconto per il rinnovo. Su Ranieri…” (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervenuto nel corso della trasmissione Il bar dello sport su Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha affrontato diversi temi caldi dell'ambiente blucerchiato. Dalla super sfida del weekend contro il Napoli fino alle questioni rinnovo di Fabio Quagliarella e del mister Claudio Ranieri.Sampdoria, parla Ferrerocaption id="attachment 546957" align="alignnone" width="866" Ferrero (getty images)/captionSulla vicenda legata al futuro di Ranieri: "Sembra la commedia degli equivoci. Ieri è uscito un articolo, al posto dello sport doveva essere dello spettacolo. Ranieri è il mio allenatore e non si tocca. Io lo stimo, perché è un grande uomo e non c’è nessun problema", ha detto Ferrero. "Non ho fatto nessun casting sugli ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervenuto nel corso della trasmissione Il bar dello sport su Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente dellaMassimoha affrontato diversi temi caldi dell'ambiente blucerchiato. Dalla super sfida del weekend contro il Napoli fino alle questionidi Fabioe del mister Claudio Ranieri., parlacaption id="attachment 546957" align="alignnone" width="866"(getty images)/captionSulla vicenda legata al futuro di Ranieri: "Sembra la commedia degli equivoci. Ieri è uscito un articolo, al posto dello sport doveva essere dello spettacolo. Ranieri è il mio allenatore e non si tocca. Io lo stimo, perché è un grande uomo e non c’è nessun problema", ha detto. "Non ho fatto nessun casting sugli ...

