Quando Graham Greene evitò un incontro con Padre Pio

(Di venerdì 9 aprile 2021) In questi giorni diverse testate hanno ricordato il trentennale della scomparsa di(3 aprile 1991). Si è molto scritto, nei profili critici, della sua narrativa innovativa per alcuni, mentre, per altri, debitrice di modelli finzionali ripetitivi che furbescamente guardavano al cinema. Mi permetto di collocarmi nel primo gruppo di lettori, e di ricordare come nel volume Roulette russa. La vita e il tempo di(Sellerio, 2021), tradotto superbamente da Chiara Rizzuto, si possa leggere un interessante giudizio di William Faulkner. Questi, rivolgendosi al suo editore, così commentava la scrittura di: “Ho letto tra l’altro Fine di una storia del signor; non è uno dei vostri (autori, n.d.r.), ma secondo me è uno dei migliori romanzi che siano stati ...