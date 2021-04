Paura per Harry e Meghan: hanno chiamato la polizia 9 volte in 9 mesi (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Principe Harry e Meghan Markle avrebbero chiamato la polizia ben 9 volte nell’ultimo anno per violazioni al loro domicilio. Non potendo più contare sulla sicurezza della monarchia, Harry e Meghan Markle hanno dovuto più volte affidarsi alle forze dell’ordine dopo il loro trasferimento negli States. Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa PA i due ex duchi del Sussex avrebbero allertato la polizia ben 9 volte negli ultimi 9 mesi a causa di frequenti violazioni al loro domicilio. Harry e Meghan: le violazioni del domicilio Dai droni passati sopra il giardino della loro casa a Santa Barbara ai tentativi di violare il lussuoso domicilio, ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 9 aprile 2021) Il PrincipeMarkle avrebberolaben 9nell’ultimo anno per violazioni al loro domicilio. Non potendo più contare sulla sicurezza della monarchia,Markledovuto piùaffidarsi alle forze dell’ordine dopo il loro trasferimento negli States. Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa PA i due ex duchi del Sussex avrebbero allertato laben 9negli ultimi 9a causa di frequenti violazioni al loro domicilio.: le violazioni del domicilio Dai droni passati sopra il giardino della loro casa a Santa Barbara ai tentativi di violare il lussuoso domicilio, ...

