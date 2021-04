Mancini su Zaniolo | “So che al 70% non ce la fa a essere con noi per l’Europeo Deve stare tranquillo”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il commissario tecnico della Nazionale Robertoha parlato alla Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Nicolòmostrando la sua vicinanza al centrocampista della Roma: “Aspettiamo ancora un po’. So che al 70 per cento non ce la farà acon noi, ma Nicolòre. Ha davanti a sé una carriera molto lunga, nonforzare perché la salute è ciò che conta di più. In ogni caso noi lo seguiremo fino alla fine, anche perché conosciamo bene il suo valore. Nel calcio momenti del genere possono capitare”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ????? #Roma, prosegue il recupero di #Zaniolo ma #Euro2020 si allontana: l'annuncio di #Mancini e le parole del padre… - calciomercatoit : ????? #Roma, prosegue il recupero di #Zaniolo ma #Euro2020 si allontana: l'annuncio di #Mancini e le parole del padr… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Zaniolo, niente #Euro2020: 'Mi rifarò al #Mondiale2022'. Il messaggio di #Mancini #Italia #Roma - Bertolca10 : Con il recupero non ancora al 100%, sia #Zaniolo che #Mancini, mettono la pietra tombale sulla possibile partecipaz… - antoseu61 : @matteopinci @RiccardoValoti @F4Fake2 @RobMaida Seh, seh, come nel 'caso' Mancini-Zaniolo -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Zaniolo

Robertoha parlato delle possibilità di Nicolòdi essere convocato dall'Italia per Euro 2020 Lo slittamento del rientro di Nicolòha quasi definitivamente chiuso le sue speranze di ...MANCIO - Il ct della Nazionale, Robertoha dichiarato sempre alla Gazzetta dello Sport: '... Berardi e Kean: adesso senzaresterà fuori solo uno di loro tre.Per Zaniolo si è speso anche uno dei suoi più grandi estimatori, il ct della Nazionale Roberto Mancini: “Aspettiamo ancora un po’. So che al 70 per cento non ce la farà a essere con noi, ma Nicolò ...In casa Roma, Zaniolo è alle prese col recupero dall’infortunio al ginocchio, spuntano l’annuncio di Mancini sull’Europeo, le parole del giocatore e del padre Roma alle prese col recupero di Zaniolo ...