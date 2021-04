Malinovskyi | «Da qui in avanti saranno tutte partite difficili Sulla Fiorentina…»

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ruslanha parlato ai microfoni ufficiali dell’Atalanta della stagione della Dea: le sue dichiarazioni Ruslanha parlato ai microfoni ufficiali dell’Atalanta della stagione della Dea. Le sue parole. «Ho fatto gol direttamente su calcio di punizione. È bello segnare, ma lo è ancora di più quando la squadra vince perché noi siamo un gruppo. Dobbiamo giocare il nostro calcio, con aggressività, senza lasciare a loro nessuno spazio.impegnative, in questo periodo tutti vogliono conquistare punti per i rispettivi obiettivi.. E poi abbiamo la finale di Coppa Italia. In tutti questi appuntamenti dovremo dare il massimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FiorentinaUno : QUI ATALANTA, Malinovskyi: 'Non dobbiamo lasciare spazi ai viola' - - TR_Udinese : RT @Udinese_1896: #AtalantaUdinese 2-1 48' - Musso!!! D'istinto su Pessina che era stato servito dalla destra da Malinovskyi e aveva calci… - Udinese_1896 : #AtalantaUdinese 2-1 48' - Musso!!! D'istinto su Pessina che era stato servito dalla destra da Malinovskyi e aveva… -

Ultime Notizie dalla rete : Malinovskyi qui

Calcio News 24

ATALANTA - Gasperini dovrebbe schierare la sua squadra col 3 - 4 - 1 - 2 con Gollini in porta, ... In attacco spazio aalle spalle del tandem offensivo composto da Muriel e Zapata. Le ...... sareste stati in grado di vedere quel corridoio? Ariconosciamo qualità diverse su un ... Eppureci ha stupito: ha messo in pausa il gioco sulla trequarti, non ha pensato subito a tirare ...La 30a giornata di Serie A è ormai alle porte. Dopo gli impegni infrasettimanali tra recuperi ed Europa League, si torna in campo domani alle 15 con Spezia-Crotone e il turno terminerà lunedì alle 20.Ruslan Malinovskyi ha parlato ai microfoni ufficiali dell’Atalanta della stagione della Dea. Le sue parole. «Ho fatto gol direttamente su calcio di punizione. È bello segnare, ma lo è ancora di più ...