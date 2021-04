La regina Elisabetta e «la sfida più difficile» | andare avanti senza il principe Filippo

(Di venerdì 9 aprile 2021) «La sfida più difficile». Il Daily Mail prova a mettersi nei panni della regina Elisabetta, in uno dei giorni più tragici della sua vita. Certo, già in passato la sovrana ha dovuto affrontare perdite dolorose – da quella prematura del padre Giorgio, a quelle ravvicinate della sorella Margaret e della madre – ma la morte del marito Filippo – al suo fianco per oltre 73 anni – rappresenta senza dubbio il lutto più complicato da metabolizzare.

Advertising

VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - fanpage : Morto il Principe Filippo: il marito della Regina Elisabetta d’Inghilterra aveva 99 anni #PrincePhilip - LuigiBrugnaro : Era il 1961, mio anno di nascita e della visita a #Venezia della Regina #Elisabetta II e del marito #PrincePhilip… - d_f_lycas : RT @anna_salvaje: Secondo me la regina Elisabetta si risposa. - _silviaciceri : RT @spaziioinutile: Aspettando che il principe Filippo si presenti sotto forma di uccello dalla regina Elisabetta per avvolgerle il foulard. -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

... sull'insofferenza per non potersi muovere in autonomia, sull'amore e sulle frizioni che lo hanno sempre legato a Lilibeth, ossia alla, la sovrana più longeva della storia del Regno ...Il principe Filippo , Sua Altezza Reale il Duca di Edimburg o, è morto all'età di 99 anni, "serenamente" , come ha fatto sapere sua moglie, la. È stato il consorte reale più longevo nella storia britannica e ha fatto più di chiunque altro - oltre alla- per far andare avanti la corona. Ha superato notevoli ...È morto a New York il rapper DMX. Earl Simmons, questo il vero nome del rapper che ha fatto la storia della Def Jam Records, era ricoverato dalla ...E' quanto ha scritto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un messaggio indirizzato alla Regina Elisabetta II del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord per la morte del suo consorte, il Principe ...